Грудинин хочет провести референдум по Исаакию

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин считает, что вопрос передачи Исаакиевского собора РПЦ должен решаться на городском референдуме, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что одним из пунктов его предвыборной программы является увеличение народовластия. Сам Грудинин выступает за то, что памятник должен оставаться в собственности города. "Что мешает в Исаакии, который принадлежит городу, проводить службы?" – сказал он.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне. До революции здание также не принадлежало Церкви, музеем собор стал в 1928 году. С 1990 года здесь возобновились богослужения, в настоящее время они проводятся ежедневно.