Мария Шарапова: теннис – очень эгоистичный вид спорта

Пятикратная чемпионка теннисных турниров "Большого шлема" россиянка Мария Шарапова, которая накануне вышла в третий круг Australian Open, поделилась с журналистами впечатлением от фильма "Битва полов", который рассказывает о легенде мирового тенниса американке Билли-Джин Кинг.

"Да, Билли Джин пригласила меня на премьеру, я тогда как раз была в Лос-Анджелесе, — цитирует Шарапову Спортс.Ru со ссылкой на официальный сат Australian Open. – И мне понравилось. По-моему, это был единственный за последний год фильм, который я посмотрела в кинотеатре".

Россиянка призналась, что и до фильма знала довольно много о Кинг: "Потому что она сыграла важную роль в моей карьере, еще когда я была юниором. Я люблю узнавать новое, так что я изучила ее биографию, чтобы понять, откуда она вышла и как ей удалось так быстро обрести такое влияние".

"Во многом благодаря ей лично мы не только зарабатываем столько, сколько зарабатываем, но и вообще имеем влияние по всему миру и возможность что-то строить и развивать. Она стала примером для целого поколения. Для меня очень важно то, что она сделала и для меня лично, и для всего мира", — считает Шарапова.

"Теннис – очень эгоистичный спорт, — призналась Мария. – У тебя есть своя команда, которая делает все для твоей победы. Все крутится вокруг тебя. И хотя именно так становятся чемпионами, теннис этим не ограничивается. Есть очень много всего, о чем можно подумать и что можно усовершенствовать, имея возможности, которые предоставляет теннис".