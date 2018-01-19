У военного реконструктора в Петергофе нашли живого крокодила и мину на взводе

Петербургские правоохранители нагрянули с обыском в дом 14 по улице Шахматова в Петергофе (Петродворцовый район Северной столицы) , где расположена молодежная военно-патриотическая организация "Красная звезда". Кроме того, здесь же живет и известный в городе и области военный реконструктор Павел Бараненко.

К нему у полицейских уже давно было немало вопросов по поводу оружия, которое далеко не всегда оказывалось макетами, отмечает петербургское издание "Фонтанка".

Однако для полицейских наверняка было неожиданностью обнаружить в военно-патриотической организации еще и живого двухметрового нильского крокодила.

Оказалось, рептилию Бараненко содержит в цементном "бассейне" в подвале здания.

Помимо крокодила в помещении, которое занимает организация военно-патриотических реконструкторов, нашли минометную мину на боевом взводе (так что пришлось вызывать саперов), набитые порохом гильзы от 37-миллиметровых снарядов и другие боеприпасы.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, всего во время обыска обнаружено 40 макетов автомата Калашникова с признаками переделки, больше 20 самодельных взрывных устройств, артиллерийский снаряд калибра 76 миллиметров, минометная мина калибра 82 миллиметра и около сотни патронов калибра 7,62 миллиметра.

Что же касается крокодила, то его содержанием заинтересовалась прокуратура Петродворцового района, сообщает "КП в Петербурге". Так что теперь к уголовному делу в отношении Бараненко о незаконном обороте оружия может добавиться и еще одно – о жестоком обращении с животными.