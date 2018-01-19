Россельхознадзор запрещает яблоки из Боснии и Герцеговины

Чтобы обеспечить фитосанитарную безопасность, Россельхознадзор принял решение запретить поставки яблок из Боснии и Герцеговины. В ведомстве подозревают, что под видом фруктов из этой страны в Россию на самом деле ввозится продукция из Польши, поставки из которой запрещены в рамках продэмбарго.

В частности, при проверке партии яблок из Боснии и Герцеговины на упаковочном материале обнаружена маркировочная этикетка и следы перемаркировки, которые свидетельствовали о том, что фрукты были выращены в Польше.

Запрет будет действовать до проведения двусторонних переговоров на экспертном уровне с компетентной службой Боснии и Герцеговины, сообщили "Интерфаксу" в Россельхознадзоре.