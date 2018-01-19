Пожар на Саратовской ГЭС сняли на видео

Почти 130 человек эвакуировали с территории Саратовской ГЭС в Балакове, где в пятницу утром вспыхнул пожар, сообщила пресс-служба министерства промышленности и энергетики региона. Очевидцы сняли на видео охватившее станцию пламя.

По данным ведомства, возгорание произошло в первом блочном трансформаторе в 07:43 утра, однако оказавшиеся на месте сотрудники начали размещать ролики примерно на 40 минут раньше, когда и началась эвакуация. Всего за пределы ГЭС были выведены 128 человек — сотрудников и работников подрядных организаций, — никто из них не пострадал.

Площадь пожара, который через час удалось локализовать, а вскоре и потушить, составила, как отметили в министерстве, 16 квадратных метров. На время тушение движение по мосту, соединяющему два берега Волги, было перекрыто.

"Причина возгорания выясняется. Потеря мощности от трех гидроагрегатов составила 186 мегаватт, однако на потребителях Саратовской области ситуация не скажется", — подчеркнули в пресс-службе.

Саратовская ГЭС была введена в строй в самом конце 1967 года — тогда запустили два гидроагрегата. Сейчас их на станции, которая имеет самый длинный среди российских "коллег" машинный зал, 24.