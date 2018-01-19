Путин поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер

Владимир Путин в четверг вечером по завершении рабочей программы в Петербурге отправился в Тверскую область. Глава государства посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь и присутствовал на богослужении.

Крещенской ночью на острове Столобный, одном из 160 занесенных снегом и окаймленных лесами островов великого озера Селигер, монахи совершали праздничную литургию. В знаменитую обитель президент Путин приехал еще накануне, в важные часы сочельника.

Остров Столобный прославил на весь христианский мир преподобный Нил Столобенский. Здесь в одинокой келье молитвенник и аскет он прожил 27 лет и завещал построить на этом месте монастырь. Нило-Столобенская или просто Нилова пустынь стала монашеским городом среди невыразимой красоты Валдайской возвышенности.

На большие праздники в Нилову пустынь съезжается огромное количество паломников. В главном храме обители под золотыми образами и тяжелыми древними паникадилами президент молился вместе с верующими.

В величественном Богоявленском соборе, для которого нынешний праздник еще и престольный, Владимир Путин поклонился реликвиям монастыря, среди которых в тяжелом ковчеге хранится главная святыня — мощи преподобного отца Нила Столобенского. Митрополит Тверской и Кашинский Виктор и наместник Нило-Столобенской пустыни архимандрит Аркадий показал президенту обитель, которая знала и столетия славы, и время опустошений.

Недалеко от монастырских стен, в крепком селигерском льду монахи вырубили иордань в форме креста. Обложили ее деревянным настилом, а дорожки вокруг соломой, смастерили лестницы для спуска.

Дословно, в переводе с греческого, Крещение и есть — погружение в воду. Для Владимира Путина это уже не первый опыт крещенский купаний. В эти дни вода в иорданях считается святой, она приносит исцеление. В одном из модулей глава государства переодевается в белый овчинный тулуп и белые валенки — такая одежда надежно согреет после ледяной проруби. У иордани Путин интересуется у братии обители и паломников, уже совершивших погружение, их ощущениями.

Опытные купальщики знают: заходить в воду нужно быстро. Путин все делает в соответствии с правилами. В эти минуты многое происходит на стыке физического и духовного.

В крещенской купели через соединение с Богом человек приобщается к мистической тайне бытия. Иордань становится точкой духовных начал и силы.

Всю ночь и на рассвете колокола Ниловой пустыни возвещали о великом празднике. В обитель шли новые паломники, обновленный мир встречал Крещение Господне.