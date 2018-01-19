Появилось видео задержания одного из нападавших на школу в Улан-Удэ

Одного из девятиклассников, напавших на школу в Улан-Удэ, задержали прямо на пороге учебного заведения. Подростка пришлось связать. Этот момент сняли на видео.



Нападение произошло утром в пятницу, 19 января, на школу № 5 в микрорайоне Сосновый Бор.



На записи видно, как мужчины в военной униформе связывают подростка, который лежит на снегу лицом вниз. Голоса за кадром обсуждают состояние пострадавших.



Как сообщалось ранее, в результате нападения ранения получили 7 человек — учительница и 6 учеников. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того сообщается, что один из нападавших — сын майора ВДВ.

