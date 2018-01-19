Упавшее дерево чудом не раздавило женщину с ребенком во время урагана в Нидерландах

Опубликовано видео инцидента, снятого камерой наблюдения 18 января в городе Хорст в Нидерландах во время урагана "Фредерике".

На записи видно, как женщина с детской коляской идет по пешеходной зоне. Внезапно сильный порыв ветра повалил толстое дерево, которое снесло вывески с фасада дома и упало практически на пешехода с ребенком.