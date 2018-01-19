Продано 70% билетов на Олимпийские игры в Пхенчхане

Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане сообщили о реализации почти 70% билетов на соревнования. Реализованы все билеты на церемонии открытия и закрытия, а так же на соревнования фигуристов.

Согласно информации Оргкомитета, проданы 744,8 тысячи из 1,06 млн билетов, что составило 69,7%. Проданы все билеты на церемонии открытия и закрытия, соревнования по фигурному катанию (в мужском одиночном катании) и керлингу, а также матчи женской сборной по хоккею.

Как сообщает ТАСС, успешно проходит реализация билетов на Паралимпийские игры. продано 155 тысяч или 70,4% от общего объема.. Наибольшим спросом пользуются билет на соревнования горнолыжников (93%) и сноубордистов (92%). На церемонии открытия и закрытия продано 43% и 19% билетов соответственно.