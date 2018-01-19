"Движение вверх": легендарные баскетболисты встретятся спустя 45 лет в "Прямом эфире"

В студию программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" придут легендарные баскетболисты, которые принимали участие в супер-драматичном матче во время Олимпиады-1972.

Более 45 лет назад в Мюнхене состоялась игра между командами СССР и США, где наша сборная в последние три секунды вырвала победу. И теперь легендарные баскетболисты встретятся в студии "Прямого эфира", чтобы вспомнить свое движение вверх.

Спортивная драма Антона Мегердичева "Движение вверх", основанная на реальных событиях, обошла всех лидеров проката и стала самой кассовой среди отечественных картин. За четыре недели проката она собрала 2 миллиарда рублей, ее посмотрели 8 миллионов зрителей. До этого момента более двух миллиардов рублей в российском прокате удавалось собрать лишь голливудским картинам.

Смотрите программу "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" 19 января в 18:00.