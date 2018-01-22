Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

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Сегодня мы рассказываем о четырехлетнем Егоре Карде из Москвы.

У мальчика тяжелый множественный порок сердца, в свои четыре года он перенес уже две сложные операции. Сейчас состояние мальчика внушает особую тревогу: из-за сужения легочных артерий у Егора случаются остановки дыхания, кровоснабжение сердца и легких нарушено, спасти ребенка поможет только срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги из Санкт-Петербурга.

Из письма Марии Карды, мамы Егора:

"Врачи заподозрили у сына врожденный порок сердца еще до его рождения. Егор родился слабым, сразу не закричал, его поместили в реанимацию роддома. Затем на скорой доставили в детскую больницу, в отделение патологии новорожденных, обследовали, уточнили диагноз. Выяснилось, что у сына резко сужен перешеек аорты и остался открытым артериальный проток. Состояние Егора ухудшалось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А через сутки сделали операцию на открытом сердце – расширили аорту и закрыли проток. После выписки мы каждые полгода проходили обследования у кардиолога. Егор хорошо развивался, пошел в детский сад, и мы надеялись, что все самое страшное осталось позади. Но год назад во время очередного обследования кардиолог обнаружил у сына нарушение функции аортального клапана. Я заметила, что в последнее время Егор стал быстро уставать – стоит ему немного побегать, и начинает синеть носогубной треугольник, появились приступы кашля. Сыну нужна срочная операция. Егора готовы принять в Детской городской больнице (ДГБ) №1 в Санкт-Петербурге, где имеется успешный опыт проведения подобных операций, но в клинике закончились госквоты на кардиохирургическое лечение, а у нас с мужем нет возможности самим заплатить за операцию. Откладывать ее опасно. Пожалуйста, помогите".

Для спасения Егора Карды не хватает 288 630 руб.

Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург): "Егор в первые дни жизни перенес операцию по устранению коарктации (сужения просвета. – Русфонд) аорты. Сейчас у мальчика нарушена функция аортального клапана, из-за этого возникла недостаточность кровообращения. Егору необходима срочная операция – устранение субаортального стеноза (подклапанного сужения) с одновременной пластикой аортального клапана".

Внимание!

Стоимость операции 680 295 руб.

391 665 руб. собрали читатели rusfond.ru и rbc.ru

Не хватает 288 630 руб.

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