Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердце

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Помогите детям. Русфонд 20 минут назад
Нужна помощь: четырехлетнему Егору необходима срочная операция на сердцеЧитайте нас в Telegram
Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.
Сегодня мы рассказываем о четырехлетнем Егоре Карде из Москвы.
У мальчика тяжелый множественный порок сердца, в свои четыре года он перенес уже две сложные операции. Сейчас состояние мальчика внушает особую тревогу: из-за сужения легочных артерий у Егора случаются остановки дыхания, кровоснабжение сердца и легких нарушено, спасти ребенка поможет только срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги из Санкт-Петербурга.
Из письма Марии Карды, мамы Егора:
"Врачи заподозрили у сына врожденный порок сердца еще до его рождения. Егор родился слабым, сразу не закричал, его поместили в реанимацию роддома. Затем на скорой доставили в детскую больницу, в отделение патологии новорожденных, обследовали, уточнили диагноз. Выяснилось, что у сына резко сужен перешеек аорты и остался открытым артериальный проток. Состояние Егора ухудшалось, и его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. А через сутки сделали операцию на открытом сердце – расширили аорту и закрыли проток. После выписки мы каждые полгода проходили обследования у кардиолога. Егор хорошо развивался, пошел в детский сад, и мы надеялись, что все самое страшное осталось позади. Но год назад во время очередного обследования кардиолог обнаружил у сына нарушение функции аортального клапана. Я заметила, что в последнее время Егор стал быстро уставать – стоит ему немного побегать, и начинает синеть носогубной треугольник, появились приступы кашля. Сыну нужна срочная операция. Егора готовы принять в Детской городской больнице (ДГБ) №1 в Санкт-Петербурге, где имеется успешный опыт проведения подобных операций, но в клинике закончились госквоты на кардиохирургическое лечение, а у нас с мужем нет возможности самим заплатить за операцию. Откладывать ее опасно. Пожалуйста, помогите".
Для спасения Егора Карды не хватает 288 630 руб.
Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург): "Егор в первые дни жизни перенес операцию по устранению коарктации (сужения просвета. – Русфонд) аорты. Сейчас у мальчика нарушена функция аортального клапана, из-за этого возникла недостаточность кровообращения. Егору необходима срочная операция – устранение субаортального стеноза (подклапанного сужения) с одновременной пластикой аортального клапана".
Внимание!
Стоимость операции 680 295 руб.
391 665 руб. собрали читатели rusfond.ru и rbc.ru
Не хватает 288 630 руб.
Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда
Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 174 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 10,999 млрд руб. В 2018 году (на 18 января) собрано 65 441 181 руб., помощь получили 80 детей. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг, получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность и президентский грант на развитие Национального регистра доноров костного мозга.
Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" №1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.
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