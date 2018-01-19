Свалку "Кучино" накроют трехслойным "панцирем"

Подмосковный полигон "Кучино" в Балашихе в рамках рекультивации накроют трехслойным "панцирем" — специальным плотным полимерным материалом высокого давления геомембрана.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал глава городского округа Сергей Юров.

По его словам, покрытие полигона будет состоять из трех слоев. Первый – из глины, второй — геомембрана толщиной 2 миллиметра. Третий слой будет состоять из специального дренажного полимера, по которому будут стекать осадки.

Юров уверен, что такое покрытие исключит попадание свалочного газа в атмосферу, а влаги в виде дождей — в сам полигон.

Но это произойдет только после того, как свалка будет упорядочена – будут сформированы откосы и специальные площадки, по которым будет ездить транспорт, обслуживающий полигон.

Помимо трехслойного покрытия свалку сверху засыплют 20-сантиметровым слоем плодородного грунта. Дороги же для автотранспорта будут покрыты специальной георешеткой и засыпаны щебнем.

Планируется, что работа по рекультивации свалки начнется на полигоне весной 2018 года и закончатся в 2019-м. "Кучино" было закрыт 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным из-за неблагополучной экологической ситуации.

Периодически свалка становится причиной резкого, неприятного запаха в большом городе.