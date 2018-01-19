Чешского премьера лишили неприкосновенности

Члены нижней палаты парламента Чехии проголосовали за лишение депутатской неприкосновенности премьер-министра, лидера политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО) Андрея Бабиша. "За" высказались 111 из 180 участвовавших в голосовании депутатов, передает ТАСС.

Фактически это решение означает начало уголовного преследования Бабиша, которого несколько месяцев назад обвинили в мошенничестве. Скандал разразился перед парламентскими выборами в республике, на которых движение АНО одержало убедительную победу.

По данным следствия, Бабиш вместе с соратниками организовал незаконную схему, с помощью которой присвоил 50 миллионов крон дотаций из фондов Евросоюза. Сам премьер-министр все обвинения отвергает и намерен доказать свою невиновность в суде. По мнению Бабиша, ополчившиеся на него правоохранительные органы выполняют заказ политической мафии.