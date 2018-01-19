Мантуров рассказал Путину о промышленности и торговле

Автопром, сельхозмашиностроение и транспортное машиностроение среди всех отраслей промышленности добились наиболее высоких темпов роста. Об этом зашла речь на встрече Владимира Путина и министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

"Это те отрасли, куда в последние несколько лет государство вкладывало существенные объемы средств", — цитирует министра ТАСС.

По данным за 2017 год авиапром, химический комплекс, лесоперерабатывающая и легкая промышленность показали рост от 4 до 8%.

Все отрасли промышленности, за исключением металлургии, находятся на сегодняшний день в положительной зоне, 1-процентный рост по итогам 2017 года может показать и обрабатывающий сектор промышленности.

Денис Мантуров заверил Путина, что доля российских препаратов в перечне жизненно важных лекарств достигнет в этом году 90%. "В соответствии с вашим указом от 2012 года в этом году мы должны обеспечить 90% российского производства. Я на 100% уверен, что мы эти результаты покажем", — сказал министр.

"Интерфакс" уточняет, что оборот розничной торговли в РФ в 2017 году вырос на 1% после спада, до 26 триллионов 722,5 миллиардов рублей.