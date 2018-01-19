Артемий Панарин лучше всех в НХЛ пробивает буллиты

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги еще одна высота покорилась российскому игроку. Артемий Панарин в матче "Коламбус Блю Джакетс" – "Даллас Старз" (2:1 Б) забросил победный буллит "синих жакетов" и вышел на первое место по реализованным послематчевым броскам в нынешнем сезоне.

На счету лидера "Коламбуса" 5 реализованных буллитов из 9 возможных или 55,6%. На втором месте идет нападающий клуба "Нэшвилл Предаторз" Кайл Террис (4 из 10). Панарин реализовал 10-й послематчевый буллит из 16 попыток за все время выступлений в НХЛ. Его эффективность составляет 62,5%, что является лучшим результатом за всю историю Лиги.