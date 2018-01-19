Британке удалось разыграть мужа после смерти

Британская пожарная рассказала историю о том, как ее умиравшей матери удалось разыграть отца. Страдавшая от смертельной болезни 69-летняя женщина попросила супруга после ее смерти поливать цветы в ванной. Пенсионер несколько лет выполнял последнюю просьбу жены, пока не понял, что растения были пластиковые, сообщает Metro.

Дочь пары по Антония Николь поведала об этом "посмертном пранке" у себя в "Твиттере".

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT — Antonia Nicol (@Flaminhaystack) 16 января 2018 г.

Британцы Федра и Найджел Николь познакомились, когда им было по 16 лет. Пара прожила вместе почти всю жизнь. В 2013 году Федра скончалась от рака. Незадолго до смерти женщина попросила мужа поливать цветы в ванной.

Тот исправно выполнял эту просьбу, цветы выглядели прекрасно. Единственное, на полу в ванной начали периодически образовываться лужи. Найджел думал, что это подтекал туалет, пока однажды его дочь не обнаружила, что растения, за которыми ухаживал отец, пластмассовые. Они не впитывали влагу.

По словам Антонии, узнав о розыгрыше они с отцом долго смеялись.

"Мы чувствовали, как мама смотрит на нас сверху и тоже веселится. У нее всегда было хорошее чувство юмора", — отметила британка.