Британке удалось разыграть мужа после смерти

Британская пожарная рассказала историю о том, как ее умиравшей матери удалось разыграть отца. Страдавшая от смертельной болезни 69-летняя женщина попросила супруга после ее смерти поливать цветы в ванной. Пенсионер несколько лет выполнял последнюю просьбу жены, пока не понял, что растения были пластиковые, сообщает Metro.

Дочь пары по Антония Николь поведала об этом "посмертном пранке" у себя в "Твиттере".

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT