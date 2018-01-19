Фрадков согласился превратить Промсвязьбанк в оборонный и возглавить его

Предложение возглавить Промсвязьбанк принял глава Российского экспортного центра Петр Фрадков. Он уже участвует в работе по переходу банка в статус опорного для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, а также в создании условий для финансово-кредитной поддержки банком предприятий ОПК.

О назначении Фрадкова в Промсвязь банк заявил министр финансов России Антон Силуанов, напоминает ТАСС.

"Петр Фрадков — крайне успешный руководитель, который неоднократно доказал свою способность добиваться результатов, причем не только в банковском секторе, но и в институтах развития", — считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По мнению Дмитриева, управленческий опыт Фрадкова во Внешэкономбанке и репутация банкира-профессионала помогут ему сделать Промсвязьбанк успешным, мощным, универсальным банком.

Решение о назначении санируемого Промсвязьбанка опорным банком для сопровождения Гособоронзаказа Кремль не принимал, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Это прерогатива правительства.

Промсвязьбанк с 15 декабря 2017 года санируется силами подконтрольного Банку России Фонда консолидации банковского сектора. Центробанк проводит докапитализацию Промсвязьбанка. Ее ообъем оценивается в 100-200 миллиардов рублей. После докапитализации в первом квартале 2018 года банк будет безвозмездно передан в госсобственность Российской Федерации.

На 1 декабря 2017 года Промсвязьбанк занимал 10 место среди российских банков. Размером его активов оценивался в 1 триллион 378 миллиардов рублей.