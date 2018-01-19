Грудинин не снимется с выборов, несмотря на слова Жириновского

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин не снимет свою кандидатуру, несмотря на слова своего конкурента от ЛДПР Владимира Жириновского. Об этом РИА Новости заявил руководитель пресс-службы КПРФ Александр Ющенко. "Никогда и ни при каких условиях", — подчеркнул он, добавив, что Грудинин неоднократно уже говорил о том, что будет идти до конца.

Ранее Жириновский обвинил своего соперника в политическом мошенничестве. По словам лидера ЛДПР, Грудинин – скорее, олигарх и капиталист, чем коммунист. Кроме того, Жириновский считает, что кандидат от КПРФ прекратит предвыборную гонку, потому что "ему станет стыдно или он получит инфаркт от всех разоблачений, которые на него выльются".

Ющенко отметил, что слова Жириновского – личное оценочное суждение, не имеющие отношения к реальности.