Робот "Соратник" прошел испытание боем

Ударный боевой робот "Соратник" прошел испытания в обстановке, максимально приближенной к боевой. Основанная цель тестирования – проверить, способен или нет дрон работать в лютый мороз, когда столбик термометра опускается ниже -40 градусов по Цельсию. "Соратник" с этой задачей справился, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна "Калашников".

Боевой робот "Соратник" – это 7-тонная гусеничная машина. Она предназначена для разведки, охраны важных объектов, разминирования и, конечно, непосредственного уничтожения противника. Также его можно переоборудовать в транспорт для перевозки боеприпасов или эвакуации раненых с поля боя.

В арсенал дрона входят легкий и тяжелый пулеметы, автоматический гранатомет. А в противотанковой версии на "Соратника" ставят 4 управляемых ракеты "Корнет-ЭМ". Причем модуль с оружием стабилизирован, что позволяет роботу стрелять на ходу. Более того, как утверждает разработчик, дрон способен в полностью автоматическом режиме обнаружить противника, взять его на сопровождение и уничтожить.

Что немаловажно, наземный "Соратник" может работать с двумя воздушными роботами. Беспилотники компании ZALA, которая вошла в состав концерна "Калашников", снабжают робота разведывательной информацией.