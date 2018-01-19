"Движение вверх": о легендарном матче спустя 45 лет

Легендарные советские баскетболисты – участники исторического матча Олимпиады-1972 в Мюнхене – спустя 45 лет встретились в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир", чтобы вспомнить свое движение вверх.

Фильм "Движение вверх" об этой драматичной победе уже стал самым кассовым российским фильмом в истории. В основе сюжета – триумфальные три секунды, когда советские спортсмены сделали невозможное: впервые за 36 лет победили сборную США, которая до тех пор считалась сильнейшей в мире.

За несколько недель проката картина обогнала даже самые успешные голливудские блокбастеры: на сегодня у нее 2 миллиарда рублей и 8 миллионов зрителей, посмотревших ленту в кинотеатрах. И это далеко не предел.

Спортивной драме о победе советского спорта удалось объединить всю страну. Андрей Малахов собрал в студии оставшихся в живых героев легендарной сборной, их детей и внуков, актеров, сыгравших в фильме "Движение вверх", а также известных спортсменов и артистов.

Автором решающего броска был Александр Белов, а пас он получил от Ивана Едешко. В студии программы Андрея Малахова Иван Иванович признался, что сначала не был уверен, удастся ли авторам фильма адекватно отразить эпоху, но в итоге его привлекли к созданию ленты в качестве консультанта и фильм ему очень понравился. Иван Едешко рассказал, как готовили команду к поездке за рубеж, в капиталистическую страну: сначала отвезли в Волгоград, где они дали клятву у монумента Матери-Родины, потом провезли по заводам, где рабочим дали посмотреть на олимпийцев, потом свозили к "дедушке Ленину".

По словам баскетболиста, выйдя в финал, команда поняла, что уже выполнила свою задачу, и начала подготовку к празднованию: закупили пиво, баварские сосиски. Но решение судей после финала о том, будет переигровка или нет – пришлось ждать 8-9 часов. Американцы не забрали тогда свои серебряные медали, так как решили, что судьи подыграли Стране Советов.

Актер Кузьма Сапрыкин, сыгравший в фильме Ивана Едешко, считает, что внешне похож на свой прототип, но ему так не шли усы, что решено было оставить его героя безусым.

Зрителям в студии показали видео хронику тех самых трех секунд, после чего в студии появился центровой баскетбольной сборной СССР 1972 года Алжан Жармухамедов. Он подтвердил, что уже тогда носил линзы, которые сделали по настоянию врача сборной Романа Зубова.

Для встречи с капитаном сборной Модестасом Паулаускасом съемочная группа программы отправилась в литовский поселок Шакяй. "Модя", как его звали в команде, еще не смотрел фильм, поэтому "себя" на экране увидел впервые. Он сказал, что не может без волнения говорить о событиях 1972 года: "Давление и пульс подскочили вдвое".

В завершении программы еще один ее гость — большой поклонник баскетбола Лев Лещенко — спел песню "Команда молодости нашей".

Чем отметили победу наши баскетболисты? Сколько денег выдали советским спортсменам в Мюнхене, и какие подарки они везли близким на самом деле? Почему в студии программы не появился четвертый из живых членов легендарной команды Анатолий Поливода? Ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".