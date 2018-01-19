Самарский таксист отказался уступить дорогу скорой помощи

Самарским фельдшерам пришлось пешком добираться до пациента из-за таксиста, перегородившего дорогу карете скорой помощи и отказывавшегося отъезжать в сторону. Инцидент произошел днем 17 января на глазах жительницы многоэтажки по Демократической улице, которая сняла дорожный спор на видео.

"Каких только дебилов земля не терпит. Таксист не пропускает скорую помощь. Неадекват на дороге", — прокомментировала произошедшее на ее глазах автор ролика.

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На кадрах виден автомобиль такси, водитель которого встал "нос к носу" со служебной машиной и не думает уступать ей дорогу. Уставшие от молчаливого противостояния врачи покинули салон и пешком отправились к пациенту, а оказавшийся позади таксиста водитель объехал неожиданно возникший затор по тротуару. В конце концов его примеру решил последовать и сам виновник пробки, но ему не хватило пространства для маневра, несмотря на "подвижки" со стороны водителя скорой.

Оказавшись в патовой ситуации, таксист все же вступил в диалог со своим "противником", однако разговор тут же скатился к оскорблениям и едва не перерос в рукоприкладство. Разняли спорщиков местные жители, после чего желтая легковушка вернулась на исходную позицию, а водителю скорой пришлось поворачивать к подъезду, чтобы уступить ей дорогу.