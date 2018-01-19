"ВКонтакте" опровергла связь участников резни в школах

Участники событий в школе в Улан-Удэ не использовали "ВКонтакте" для координации действий. Как передает РИА Новости, об этом заявили в интернет-компании.

Там подчеркнули, что участники нападения, чьи фамилии назывались в средствах массовой информации, не бывали в "ВКонтакте" как минимум с 2016 года. При этом их страницы не были активны.

"ВКонтакте" отметили, что все пользователи и сообщества, которые могли быть связаны с этой темой, были оперативно заблокированы собственной службой модерации социальной сети — как в рамках собственного мониторинга, так и после обращений государственных регуляторов.

Подчеркивается, что такая работа ведется регулярно и время реакции модераторов на обращение составляет не более одного часа, а в среднем – несколько минут.

Запрещенный контент мониторится машинным поиском и тут же блокируется, при этом загрузка копий становится невозможной.

Ежедневно удаляется и блокируется десятки сообществ и страниц, которые пропагандируют насилие с применением холодного оружия в школах.

Пресс-служба социальной сети "Одноклассники" в свою очередь, сообщила ТАСС, что команда модерации социальной сети регулярно следит за безопасностью информационного поля и мониторит открытые публикации и группы на предмет любого опасного контента. Всё, что нарушает правила "Одноклассников", включая призывы к насилию, быстро выявляется и оперативно блокируется.

19 января утром ученик девятого класса школы в поселке Сосновый бор в Бурятии с топором напал на учеников седьмого класса, а затем при помощи бутылки с воспламеняющейся жидкостью поджег учебное помещение. По последним данным, пострадали семь человек — шесть учеников и одна учительница. Все они госпитализированы. Нападавший также находится в больнице.

Комментируя случившее, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Интернет "несет и зло, которое проявляется столь уродливым и трагическим образом".

В свою очередь заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин сообщил о том, что, достигнута договоренность с Роскомнадзором, что будут заблокированы группы в социальных сетях, побуждающие к насилию в школах.