Травмированных хоккеистов "Адмирала" отправили на службу в офис

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Адмирал" из Владивостока удивил поклонников хоккея своими методами работы с травмированными игроками. Президент "моряков" Заирбек Юсупов принял решение перевести хоккеистов, у которых есть повреждения, в режим работы сотрудников офиса команды.

Решением руководства "Адмирала" Шон Моррисонн, Дамир Жафяров, Виктор Александров и Константин Глазачев, которые входят в список нетрудоспособных игроков команды, должны находиться на территории "Фетисов Арены" с 9 утра до 18 вечера, сообщает телеканал Russia Today. Хоккеисты при этом обязаны отмечаться на вахте.

Тренером по общеспортивной подготовке для хоккеистов, получивших травмы, стал один из охранников хоккейной арены. Как уже сообщали Вести.Ru, ранее наставник клуба из Владивостока Андрей Разин подал в отставку всего через 17 дней после своего назначения.