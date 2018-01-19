Фигурное катание. Пападакис и Сизерон выиграли короткую программу у танцоров

В Москве продолжается чемпионат Европы по фигурному катанию. Завершили короткую программу танцоры. На первом месте французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон.

Судьи оценили короткую программу французов 81,29. На втором месте Александра Степанова и Иван Букин, получившие оценку 75,38. Третий результат у итальянцев Анны Каппеллини и Луки Ланотте 74,76.

Олимпийские чемпионы Екатерина Боброваи Дмитрий Соловьев пока четвертые — 74,43. Третья российская пара Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро после короткой программы занимают девятое место с оценкой -65,35.