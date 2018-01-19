Биатлон. Йоханнес Бе выиграл спринт, Шипулин – четвертый

В итальянской Антерсельве продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Гонку на 10 километров выиграл норвежец Йоханнес Бе. Антон Шипулин стал четвертым, уступив немцу Арнду Пайфферу всего 4 секунды.

Даже промах при стрельбе из положения лежа не помешал младшему из братьев Бе выиграть спринт. Результат Йоханнеса 23:19.3, и он опередил стрелявшего чисто Мартена Фуркада на 12.8 секунд.

За третье место развернулась борьба между Антоном Шипулиным и немцем Арндом Пайффером. Промах, допущенный Антоном на стойке, помешал ему подняться на пьедестал. Пайффер выбил десять мишеней из десяти, и в итоге опередил Шипулина на четыре секунды. Антон занял четвертое место.

Антон Бабиков стрелял безупречно, но потерял скорость на финише и оказался седьмым. 25 место у Максима Цветкова, 28 – у Александра Логинова. Евгений Гараничев занял 33 место.