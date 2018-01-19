Захарова обвинила ЕС в попытке ограничения свободы слова

МИД РФ по дипломатическим каналам потребовало от польских властей разъяснить запрет на въезд на территорию Евросоюза российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко, сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

Она подчеркнула, что на основе имеющихся данных этот запрет – не что иное, как попытка ограничения свободы слова по политическим мотивам.

Бондаренко 14 января прибыл в Берлин для участия в мероприятии, организованном фракцией Левой партии в Бундестаге, однако уже вечером его депортировали в Москву на основании запроса Польши от 17 ноября 2017 года. В качестве причины запрета на въезд на территорию стран-членов Шенгенской зоны значится "угроза национальной безопасности".