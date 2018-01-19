Тема:

Обоняние и запахи 2 часа назад

Новости Наука

19 января 201817:40 Евгения Ефимова

Охотники-собиратели оказались виртуозами в распознавании запахов

Охотники-собиратели лучше других определяют запахи.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

Если человек подумает о красках, окружающих его в повседневной жизни, то он наверняка сможет назвать даже малейший оттенок особым словом: лимонный, малиновый, оливковый и многие другие. А вот с запахами дела у людей обстоят куда хуже: большинство просто скажут, что одни ароматы "приятные", а другие "не особо", или же человек с чем-то сравнит аромат, но не даст ему точное определение ("пахнет, как …").

Лингвисты Николь Круспе (Nicole Kruspe) из Лундского университета (Швеция) и Асифа Маджид (Asifa Majid) из Института пси­хо­линг­вис­ти­ки Макса Планка (Нидерланды) говорят, что на протяжении тысячи лет западные учёные считали, что запахи обозначить невозможно.

Они цитируют философа Платона: "Множество запахов не имеют названий…, но они различаются только как болезненные и приятные". А Иммануил Кант писал: "запах не позволяет описывать себя, а лишь сравнивать по сходству с другим ощущением".

Тем не менее, если что-то считается верным для одних людей, совсем не обязательно, что оно распространяется на весь опыт человечества.

Так, Круспе и Маджид изучают культуру охотников-собирателей, проживающих в Азии. И там у людей совершенно иной подход к запахам.

В 2014 году Маджид обнаружила, что люди, говорящие на языке джахай (jahai), называют запахи так же легко, как, например, англоговорящие идентифицируют цвета. По словам исследователя Джона Макганна (John McGann), изучающего обонятельную систему в Ратгерском университете, в английском языке большинство людей описывают запахи с точки зрения их источников. В целом, русскоговорящие люди делают то же самое.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, Круспе и Маджид сравнили обонятельные навыки двух других этнических групп на полуострове Малакка: одни являются охотниками-собирателями, другие в основном выращивают рис.

Хотя у них и разный образ жизни, говорят они на схожих языках. И учёным стало интересно, влияет ли различный образ жизни на чувствительность к запахам.

Исследователи пригласили к участию в эксперименте по 20 человек из каждой группы, и в одной из частей теста испытуемых просили называть цвета предметов (всего 80 штук). А в другой части люди должны были идентифицировать запахи 16 различных сниффин-стиксов – они сродни маркерам, но вместо чернил наполнены пахучими химическими веществами.

Запахи "маркеров": яблоко, анис, банан, корица, гвоздика, кофе, чеснок, рыба, кожаные изделия, лимон, солодка, апельсин, мята, ананас, роза и живица.

"Мы не знали заранее, какие "правильные" ответы будут даны на каждом языке, у обоих групп нет письменности", — говорит Маджид. И поэтому специалисты создали оценку "кодируемости", отражающую, как много людей дали одинаковые ответы для каждого запаха или цвета.

Оценка была равна 0, если каждый респондент в группе давал различное название каждому запаху или цвету, а 1 обозначала, что все ответы совпадали.

В целом, охотники-собиратели в четыре раза чаще давали одинаковые ответы, если тест касался запахов. Их средний балл – 0,26 по сравнению с 0,06 второй группы. Однако люди, выращивающие рис, превзошли "конкурентов" в обозначении цветов: общий балл – 0,46 против 0,3.

Возможно, выбор в пользу выращивания риса привёл к снижению важности запахов в их жизни, рассуждает Маджид. Для второй же группы вопрос выживания в значительной степени зависит именно от запахов.

При занятии собирательством в дремучих тропических лесах передача информации о запахах, возможно, имеет решающее значение для выживания. Вероятно, чтобы выжить, люди стали настоящими знатоками запахов фруктов, добычи, хищников и даже друг друга, а заодно отточили свой словарный запас в этой области.

Между двумя группами есть и более важные различия, помимо того что они различными способами добывают себе пропитание.

Чтобы избежать смешения запахов, охотники-собиратели готовят некоторые виды мяса на различных кострах. Некоторые запахи, согласно их культуре, обладают целебными свойствами, а другие способны вызвать болезнь. И персональный запах человека является, по их мнению, особенным.

"Охотники-собиратели этой культуры считают, что брат и сестра не должны сидеть близко друг к другу, поскольку их запахи смешаются. И это считается своего рода инцестом", — говорят учёные.

По мнению авторов работы, улучшенное восприятие запахов зависит, помимо окружающей среды и биологии, от культурного опыта.

Но это не означает, что большинство людей плохие "нюхачи". Не так давно Макганн выяснил, что человеческое обоняние является более сложным, чем считалось ранее.

К слову, у запахов есть и свои "суперсилы": одни могут помочь успокоиться, другие замаскироваться от хищников, а их отсутствие поможет снизить вес. О других интересных исследованиях, связанных с обонянием и запахами, читайте в специальной рубрике проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).

Ранее по теме

Коротко

19:54

Одесса: убит преступник, застреливший подельника и ранивший полицейских

19:04

Вашингтон обвинил Москву и Пекин в нарушении правил ВТО

18:30

Штаты назвали Россию и Китай "растущими угрозами"

18:20

Мэра Махачкалы все же задержали

17:42

Перестрелка в центре Одессы: один убитый, ранены трое полицейских

17:22

Захарова обвинила ЕС в попытке ограничения свободы слова

16:37

Штаб Путина собрал в 5 раз больше подписей, чем нужно, и решил остановиться

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Выбор редакции

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Политика

Показать все новости

Популярное видео

Показать все новости

Фотолента

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Моя Планета

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Судно с С-400 для КНР попало в шторм. Часть оборудования повреждена

Судно с С-400 для КНР попало в шторм. Часть оборудования повреждена

40 минут назад
Штаты назвали Россию и Китай "растущими угрозами"

Штаты назвали Россию и Китай "растущими угрозами"

1 час назад
В США разгорается скандал, способный затмить Уотергейт

В США разгорается скандал, способный затмить Уотергейт

23 минуты назад
Резня топором в школе: детям обещали "мясо"

Резня топором в школе: детям обещали "мясо"

1 час назад
Кремль: Порошенко подписался под тем, что Россия не агрессор

Кремль: Порошенко подписался под тем, что Россия не агрессор

4 часа назад
Смертельный солнечный свет. Немецкие журналисты рассказали о российской "адской пушке"

Смертельный солнечный свет. Немецкие журналисты рассказали о российской "адской пушке"

6 часов назад
На Украине обнаружили залежи золота

На Украине обнаружили залежи золота

8 часов назад
Маленького Артемку спасет пересадка почки

Маленького Артемку спасет пересадка почки

11.01.2018 12:28
"Движение вверх": о легендарном матче спустя 45 лет

"Движение вверх": о легендарном матче спустя 45 лет

1 час назад
Камера запечатлела полет BMW на Дмитровском шоссе в Подмосковье

Камера запечатлела полет BMW на Дмитровском шоссе в Подмосковье

4 часа назад
Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова

Валаам. Документальный фильм Андрея Кондрашова

14.01.2018 22:00
7 268
Жириновский хотел быть Чацким, но стал Фамусовым

Жириновский хотел быть Чацким, но стал Фамусовым

18 минут назад
90% пользователей Google игнорируют важнейшую функцию безопасности

90% пользователей Google игнорируют важнейшую функцию безопасности

37 минут назад
Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию

Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию

40 минут назад
"Салават Юлаев" одержал победу над ЦСКА

"Салават Юлаев" одержал победу над ЦСКА

43 минуты назад
Володин: Россию пытаются выдавить с рынка ЕС при помощи санкций

Володин: Россию пытаются выдавить с рынка ЕС при помощи санкций

49 минут назад
Вашингтон обвинил Москву и Пекин в нарушении правил ВТО

Вашингтон обвинил Москву и Пекин в нарушении правил ВТО

51 минута назад
Операция в Африне: США недовольны Турцией

Операция в Африне: США недовольны Турцией

1 час назад
Польша не стала объяснять запрет на въезд Бондаренко

Польша не стала объяснять запрет на въезд Бондаренко

1 час назад
Мэра Махачкалы все же задержали

Мэра Махачкалы все же задержали

1 час назад
В американских аэропортах теперь на неделю изымают мобильники туристов

В американских аэропортах теперь на неделю изымают мобильники туристов

1 час назад
Буря нанесла Германии полумиллиардный ущерб

Буря нанесла Германии полумиллиардный ущерб

2 часа назад
В Британии пассажирка поезда спасла жизнь соседу по платформе. Видео

В Британии пассажирка поезда спасла жизнь соседу по платформе. Видео

2 часа назад
Греф спрогнозировал снижение ставок по кредитам

Греф спрогнозировал снижение ставок по кредитам

2 часа назад
Аренда однокомнатных квартир подорожала по всей стране

Аренда однокомнатных квартир подорожала по всей стране

2 часа назад
Фрадков согласился превратить Промсвязьбанк в оборонный и возглавить его

Фрадков согласился превратить Промсвязьбанк в оборонный и возглавить его

2 часа назад
Названы сроки выхода Volkswagen Golf нового поколения

Названы сроки выхода Volkswagen Golf нового поколения

2 часа назад
Самарский таксист отказался уступить дорогу скорой помощи

Самарский таксист отказался уступить дорогу скорой помощи

3 часа назад
Штаб Путина собрал в 5 раз больше подписей, чем нужно, и решил остановиться

Штаб Путина собрал в 5 раз больше подписей, чем нужно, и решил остановиться

3 часа назад
Самая дешевая квартира в Москве стоит, как три квартиры в Крыму и дом в Сочи

Самая дешевая квартира в Москве стоит, как три квартиры в Крыму и дом в Сочи

3 часа назад
Чешского премьера лишили неприкосновенности

Чешского премьера лишили неприкосновенности

3 часа назад
Свалку "Кучино" накроют трехслойным "панцирем"

Свалку "Кучино" накроют трехслойным "панцирем"

3 часа назад
Французы разрешили Керимову съездить в Россию

Французы разрешили Керимову съездить в Россию

3 часа назад
В России подешевели кроссоверы Hyundai Tucson (но некоторые - подорожали)

В России подешевели кроссоверы Hyundai Tucson (но некоторые - подорожали)

4 часа назад
Скорая помощь и медные трубы: "Склифосовский" возвращается!

Скорая помощь и медные трубы: "Склифосовский" возвращается!

4 часа назад
Погода на выходные: в ожидании похолодания

Погода на выходные: в ожидании похолодания

4 часа назад
Стала известна причина публикации видео купания Путина

Стала известна причина публикации видео купания Путина

4 часа назад
Король футбола Пеле госпитализирован из-за тяжелого истощения

Король футбола Пеле госпитализирован из-за тяжелого истощения

4 часа назад
Программа "60 минут по горячим следам"

Программа "60 минут по горячим следам"

5 часов назад
715
Яковлева рассказала, сколько человек были в постели на съемках "Интердевочки"

Яковлева рассказала, сколько человек были в постели на съемках "Интердевочки"

5 часов назад
10 городов с самой высокой стоимостью жизни в 2018 г

10 городов с самой высокой стоимостью жизни в 2018 г

6 часов назад
Интимные сцены в играх - головная боль разработчиков

Интимные сцены в играх - головная боль разработчиков

3 часа назад
Никакого спиннера: какие игрушки покупали детям в 2017 году

Никакого спиннера: какие игрушки покупали детям в 2017 году

7 часов назад
Вести.net: Vivo спрятала сканер отпечатков под дисплеем смартфона

Вести.net: Vivo спрятала сканер отпечатков под дисплеем смартфона

9 часов назад
Обзор смартфона Vivo V7: селфифон в новых пропорциях

Обзор смартфона Vivo V7: селфифон в новых пропорциях

9 часов назад
Найдены гены паранойи

Найдены гены паранойи

10 часов назад
"Дикая природа России - 2017": самые яркие фото

"Дикая природа России - 2017": самые яркие фото

10 часов назад
Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

Альпийский мужской хор впервые даст концерт в Москве

12.01.2018 22:28
Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

Первый концерт и "Зимние грезы" Чайковского: Госоркестр Татарстана приглашает в консерваторию

11.01.2018 23:10