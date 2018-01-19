Охотники-собиратели оказались виртуозами в распознавании запахов

Если человек подумает о красках, окружающих его в повседневной жизни, то он наверняка сможет назвать даже малейший оттенок особым словом: лимонный, малиновый, оливковый и многие другие. А вот с запахами дела у людей обстоят куда хуже: большинство просто скажут, что одни ароматы "приятные", а другие "не особо", или же человек с чем-то сравнит аромат, но не даст ему точное определение ("пахнет, как …").

Лингвисты Николь Круспе (Nicole Kruspe) из Лундского университета (Швеция) и Асифа Маджид (Asifa Majid) из Института пси­хо­линг­вис­ти­ки Макса Планка (Нидерланды) говорят, что на протяжении тысячи лет западные учёные считали, что запахи обозначить невозможно.

Они цитируют философа Платона: "Множество запахов не имеют названий…, но они различаются только как болезненные и приятные". А Иммануил Кант писал: "запах не позволяет описывать себя, а лишь сравнивать по сходству с другим ощущением".

Тем не менее, если что-то считается верным для одних людей, совсем не обязательно, что оно распространяется на весь опыт человечества.

Так, Круспе и Маджид изучают культуру охотников-собирателей, проживающих в Азии. И там у людей совершенно иной подход к запахам.

В 2014 году Маджид обнаружила, что люди, говорящие на языке джахай (jahai), называют запахи так же легко, как, например, англоговорящие идентифицируют цвета. По словам исследователя Джона Макганна (John McGann), изучающего обонятельную систему в Ратгерском университете, в английском языке большинство людей описывают запахи с точки зрения их источников. В целом, русскоговорящие люди делают то же самое.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Current Biology, Круспе и Маджид сравнили обонятельные навыки двух других этнических групп на полуострове Малакка: одни являются охотниками-собирателями, другие в основном выращивают рис.

Хотя у них и разный образ жизни, говорят они на схожих языках. И учёным стало интересно, влияет ли различный образ жизни на чувствительность к запахам.

Исследователи пригласили к участию в эксперименте по 20 человек из каждой группы, и в одной из частей теста испытуемых просили называть цвета предметов (всего 80 штук). А в другой части люди должны были идентифицировать запахи 16 различных сниффин-стиксов – они сродни маркерам, но вместо чернил наполнены пахучими химическими веществами.

Запахи "маркеров": яблоко, анис, банан, корица, гвоздика, кофе, чеснок, рыба, кожаные изделия, лимон, солодка, апельсин, мята, ананас, роза и живица.

"Мы не знали заранее, какие "правильные" ответы будут даны на каждом языке, у обоих групп нет письменности", — говорит Маджид. И поэтому специалисты создали оценку "кодируемости", отражающую, как много людей дали одинаковые ответы для каждого запаха или цвета.

Оценка была равна 0, если каждый респондент в группе давал различное название каждому запаху или цвету, а 1 обозначала, что все ответы совпадали.

В целом, охотники-собиратели в четыре раза чаще давали одинаковые ответы, если тест касался запахов. Их средний балл – 0,26 по сравнению с 0,06 второй группы. Однако люди, выращивающие рис, превзошли "конкурентов" в обозначении цветов: общий балл – 0,46 против 0,3.

Возможно, выбор в пользу выращивания риса привёл к снижению важности запахов в их жизни, рассуждает Маджид. Для второй же группы вопрос выживания в значительной степени зависит именно от запахов.

При занятии собирательством в дремучих тропических лесах передача информации о запахах, возможно, имеет решающее значение для выживания. Вероятно, чтобы выжить, люди стали настоящими знатоками запахов фруктов, добычи, хищников и даже друг друга, а заодно отточили свой словарный запас в этой области.

Между двумя группами есть и более важные различия, помимо того что они различными способами добывают себе пропитание.

Чтобы избежать смешения запахов, охотники-собиратели готовят некоторые виды мяса на различных кострах. Некоторые запахи, согласно их культуре, обладают целебными свойствами, а другие способны вызвать болезнь. И персональный запах человека является, по их мнению, особенным.

"Охотники-собиратели этой культуры считают, что брат и сестра не должны сидеть близко друг к другу, поскольку их запахи смешаются. И это считается своего рода инцестом", — говорят учёные.

По мнению авторов работы, улучшенное восприятие запахов зависит, помимо окружающей среды и биологии, от культурного опыта.

Но это не означает, что большинство людей плохие "нюхачи". Не так давно Макганн выяснил, что человеческое обоняние является более сложным, чем считалось ранее.

К слову, у запахов есть и свои "суперсилы": одни могут помочь успокоиться, другие замаскироваться от хищников, а их отсутствие поможет снизить вес. О других интересных исследованиях, связанных с обонянием и запахами, читайте в специальной рубрике проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru).