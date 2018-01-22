Экологию городов можно оценить по волосам их жителей

Учёные из Томского госуниверситета (ТГУ) разработали методику оценки состояния окружающей среды.

Для примера они провели спектральный анализ волос жителей Томска и Усть-Каменогорска, чтобы оценить там экологическую обстановку. Согласно полученным данным, в волосах жителей Томска превышен уровень кальция, фосфора, магния, бария, а также отмечается недостаток железа, никеля, меди. В волосах жителей Усть-Каменогорска повышена концентрация титана, свинца и некоторых видов тяжёлых металлов.

"Элементный состав волос лучше других биосред отражает воздействие на человека повышенных концентраций химических элементов, – поясняет один из авторов новой методики Владимир Отмахов. – Наше исследование проводилось на образцах, предоставленных женщинами и мужчинами в возрасте от 18 до 70 лет".

Он отмечает, что, в соответствии с правилами пробоотбора, срезались волосы длиной 3–4 сантиметра от корня. Именно в этом участке содержится самая важная информация о состоянии организма за последние несколько месяцев.

Химический состав волос на содержание 23 элементов определяли методом дуговой атомно-эмиссионной спектроскопии с многоканальным анализатором эмиссионных спектров (или спектров излучения). Биосубстрат сжигали в специальной камере при температуре 400–450°С и изучали зольный остаток волос.

Полученные данные показывают, что у жителей Усть-Каменогорска, являющегося крупным промышленным центром Казахстана, отмечается накопление таких элементов, как титан, алюминий, свинец, марганец, литий, магний, кальций и барий.

Как отмечается в пресс-релизе, возможно, превышение связано с предприятиями цветной металлургии. Отмечается, что избыток алюминия нередко сопровождается выраженными повреждениями во многих тканях и органах. Повышенное содержание марганца может приводить к снижению усвоения меди организмом, а дефицит никеля зависит от содержания кальция, цинка и железа, которые являются антагонистами.

Результаты элементного анализа волос жителей областного центра свидетельствует о высоком риске развития гиперэлементозов таких элементов, как вольфрам и серебро. Наряду с этим у томичей отмечается превышение уровня бария, алюминия, марганца и недостаток железа, никеля и меди.

По словам авторов, предположительно дефицит железа может быть связан с тем, что в томской питьевой воде этот элемент присутствует в форме, которая не усваивается организмом. Именно питьевая вода с высокой долей вероятности является причиной повышенного содержания серебра в волосах жителей Томска. Повышенное содержание вольфрама, бария, марганца и алюминия, скорее всего, обеспечивают заводы в черте города, отмечается в пресс-релизе.

Концентрация калия, цинка, хрома, мышьяка, кремния и олова находятся в пределах нормы в обоих городах.

Кстати, элементный анализ волос позволяет не только судить об уровне экологической безопасности в том или ином населенном пункте, но и даёт большое количество информации об организме человека, его предрасположенности к различным заболеваниям, добавляет Отмахов.

Ранее химики из ТГУ совместно с сотрудниками кафедры неврологии и психиатрии СибГМУ провели анализ волос пациентов, перенёсших ишемический инсульт, и получили новые знания, которые можно использовать как для диагностики, так и для отслеживания динамики восстановления.

В настоящее время методика используется сотрудниками химико-аналитического центра коллективного пользования ТГУ, которые проводят анализ волос пациентов на основании направления от врачей из нескольких лечебных учреждений Томска. Это помогает медикам в уточнении диагноза, а при удачном стечении обстоятельств – и в предупреждении развития различных болезней у пациентов из группы риска.

Кстати, ранее выяснилось, что волосы используют химический "язык" для координации роста друг друга.