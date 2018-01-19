Греф спрогнозировал снижение ставок по кредитам

Сбербанк прогнозирует снижение ставок по кредитам в России в 2018 году примерно на 2 процентных пункта. Об этом рассказал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премьер-министром России, сообщает РИА Новости.

Греф отметил, что за прошлый год ставки очень сильно пошли вниз, и эти перспективы сохраняются. Руководитель крупнейшего в России банка объяснил это Дмитрию Медведеву замедлением инфляции и снижением ключевой ставки ЦБ.