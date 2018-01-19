Резня топором в школе: детям обещали "мясо"

Урок русского языка и литературы в улан-удинской школе 5 превратился для семиклассников в кошмар. В класс ворвался девятиклассник Андрей. Он бросил в помещение бутылку с зажигательной жидкостью и, размахивая топором направо и налево, попытался порубить учительницу вместе с учениками.

О возможном нападении было известно заранее. Сам подросток предупредил о предстоящей резне одну из девочек. Он сказал, что в эту пятницу на занятия лучше не приходить, там будет "мясо". От брошенной бутылки загорелись шторы, сообщает РИА Новости. От этого около десяти часов утра в школе сработала пожарная сигнализация, весь коридор был заполнен дымом. Сначала подросток накинулся с топором на учительницу, а затем начал рубить детей.

По последним данным, в кровавой бане в бурятской школе серьезно пострадали семь человек. Многие из них находятся в тяжелом состоянии. Кто-то из детей лишился пальца на руке, кто-то получил удар под лопатку или по лицу. Дети рассказывают, что у мальчика с ножом был сообщник. Вместе они валили детей на пол, били по голове. Версию с сообщником пока в Следственном комитете России опровергают.

После нападения подросток с топором выпрыгнул с третьего этажа. Он попытался покончить с собой, но ему помешали прибывшие на место происшествия сотрудники военной полиции. Подросток задержан.

Дети в школе говорят о том, что нападавший давно планировал совершенное. У Андрея были проблемы с учебой, но вспышек агрессии и неадекватного поведения за ним не замечалось. Возможно, он напал на учителя, чтобы отомстить ему за полученную в первом полугодии двойку.

После событий в бурятской школе возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних", а также по статье "Халатность". Следователи уже выяснили, что школа охранялось только пожилой вахтершей-пенсионеркой. Для того, чтобы попасть в школьное здание, достаточно было просто расписаться в журнале на входе.

Школа расположена на территории военного городка, въезд в городок осуществляется только по пропускам.

Это второе за неделю нападение на школу в России за неделю. В первый учебный день второго полугодия два подростка устроили резню в пермской школе 127. При нападении пострадали учительница младших классов и 9 четвероклассников. Ранения также получили оба нападавших.