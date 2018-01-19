Принц Уильям выставил себя на посмешище новой прической

35-летний наследник британского престола принц Уильям шокировал сограждан новой прической. Во время благотворительного визита в детскую больницу Evelina London супруг Кейт Миддлтон предстал перед собравшимися с гладко выбритой лысиной. Многие смеются над внешним видом Уильяма, другие опасаются за его здоровье, сообщает Metro.

Принц Уильям никогда не славился обильной шевелюрой и часто шутил по этому поводу. Однажды внук Елизветы II сказал своему парикмахеру, чтобы тот особо не старался. "Я не займу у вас много времени", — пошутил Уильям.

Тем не менее, таким Уильяма еще не видели.

The Duke of Cambridge has arrived at @EvelinaLondon, meeting the wonderful and brave children receiving treatment. He’s being shown around by former veterans who found work in the NHS thanks to Step Into Health. pic.twitter.com/QJoEakIri8 — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 18 января 2018 г.

Некоторые журналисты опасаются, что Уильям болен. По их мнению, во время визита в больницу принц выглядел сильно похудевшим и бледным.

Другие, напротив, радуются за мужа герцогини Кембриджской.

"Наконец-то!", — так прокомментировал фотографию бритого принца один из пользователей "Твиттера".

Некоторые дают принцу советы, как ему жить с новой прической.

"Во-первых, найдите подходящую шляпу. Во-вторых, носите хорошую одежду (для вас это не проблема). В-третьих, имейте в запасе пару-тройку шуток по поводу собственной внешности. В-четвертых, почаще говорите комплименты жене", — написал блогер Стивен Уилли.