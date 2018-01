Принц Уильям выставил себя на посмешище новой прической

35-летний наследник британского престола принц Уильям шокировал сограждан новой прической. Во время благотворительного визита в детскую больницу Evelina London супруг Кейт Миддлтон предстал перед собравшимися с гладко выбритой лысиной. Многие смеются над внешним видом Уильяма, другие опасаются за его здоровье, сообщает Metro.

Принц Уильям никогда не славился обильной шевелюрой и часто шутил по этому поводу. Однажды внук Елизветы II сказал своему парикмахеру, чтобы тот особо не старался. "Я не займу у вас много времени", — пошутил Уильям.

Тем не менее, таким Уильяма еще не видели.

The Duke of Cambridge has arrived at @EvelinaLondon, meeting the wonderful and brave children receiving treatment. He’s being shown around by former veterans who found work in the NHS thanks to Step Into Health. pic.twitter.com/QJoEakIri8