Пьяная жительница Самары атаковала бойцов Росгвардии после дебоша в кафе

Исправительные работы или штраф до 40 тысяч рублей грозят 30-летней жительнице Самары: перебрав с алкоголем, она вступила в конфликт с персоналом увеселительного заведения, а потом и с бойцами Росгвардии, пытавшимися ее утихомирить. Установленная в патрульной машине камера сняла попытки женщины уйти от ответственности.

Стражей порядка вызвал бармен кафе на улице XXII Партсъезда, уставший от выходок буйной посетительницы, которая беспрестанно материлась и задиралась к официанткам. Правоохранителей она встретила столь же "теплыми" словами.

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"Руку свою убрал! Нормально, что меня вот просто так (затолкали в салон машины)?" — поинтересовалась дебоширка, стараясь ударить ногой сидящего впереди сотрудника Росгвардии и игнорируя предупреждения последнего.

В конце концов женщину пришлось скрутить. Теперь ей предстоит нести ответственность по статье "Оскорбление представителя власти".