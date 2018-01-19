В Британии пассажирка поезда спасла жизнь соседу по платформе. Видео

В Сеть попало видео, на котором запечатлено, как пассажирка британского пригородного поезда спасает жизнь соседу по платформе, решившему прыгнуть под состав на станции Tring Station. Некоторые, впрочем, утверждают, что героический ролик является постановкой, сообщает Mix 96.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как расстроенный чем-то мужчина в отчаянии разбивает телефон о стену станции, а затем подбегает к краю платформы, чтобы броситься под идущий навстречу поезд. За секунду до столкновения его спасает стремительно подбежавшая женщина.

Видео быстро разлетелось по Сети, однако некоторые утверждают, что оно поддельное. Многих смущает скорость и мастерство, с которым обычная женщина среагировала на произошедшее.

"Такую реакцию и ловкость могут продемонстрировать только профессиональные спасатели", — утверждают некоторые зрители.

Другие пишут, что поезд в ролике "вставлен" из какого-то другого видео. Скептики пишут, что провода над прибывающим поездом не вибрируют, хотя должны.

Британские железнодорожники заявили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность ролика.

"В любом случае, мы советуем нашим пассажирам присматривать друг за другом. Тем не менее, мы не призываем их рисковать собой. Лучше оперативно позвонить в экстренную службу", — отметили в пресс-службе лондонской подземки.