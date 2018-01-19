Конькобежец Павел Кулижников выиграл пятисотку на Кубке мира

В немецком Эрфурте стартовал этап Кубка мира по конькобежному спорту. Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 метров.

Победу Павлу Кулижникову принес результат 35,03. На втором месте голландец Михел Мулдер, проигравшую Кулижникову 0,05 секунды. На третьем месте Артем Кузнецов, уступивший победителю 0,07 секунд. Алексей Есин занял седьмое место, а Руслан Мурашов – 11.

У женщин на пятисотке победила чешка Каролина Ербанова, на втором месте австрийка Ванесса Херцог. Россиянка Ангелина Голикова заняла третье место. На четвертом месте Ольга Фаткуллина. Восьмое место у Екатерины Шиховой.