Мэра Махачкалы все же задержали

Мэр Махачкалы (Дагестан) Муса Мусаев помещен в изолятор временного содержания. Ранее он был задержан силовиками. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении главы Мусы Мусаева. Он подозревается в превышении полномочий.

Как сообщает "Интерфакс" Мусаев задержан по статье №91 Уголовного-Процессуального кодекса РФ. Предположительно, в субботу ему предъявят обвинение и арестуют.

По факту задержание мэра Махачкалы ФСБ России по Дагестану при содействии аппарата врио главы республики Владимира Васильева провело расследование.