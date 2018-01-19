Штаты назвали Россию и Китай "растущими угрозами"

Соединенные Штаты считают Россию, Китай, Иран и КНДР своими главными конкурентами, заявил министр обороны США Джеймс Мэттис во время презентации новой национальной оборонной стратегии страны. Более того, Москва и Пекин вообще названы "растущими угрозами", сообщает телеканал "Россия 24".

По мнению американского военачальника, эти страны не только желают строить мир на основе своих "авторитарных моделей", но и подрывают международный порядок, нарушают его принципы и "правила дорожного движения".

Россия, кстати, отличилась особо, считает Пентагон. Москва навязывает соседним странам важнейшие решения и даже пытается расколоть Североатлантический альянс.

Стоит отметить, что теперь основная задача США не борьба с международным терроризмом, а соперничество с другими странами. При этом Мэттис предупредил, что если кто-то попытается угрожать Соединенным Штатам, то его будет ждать "самый долгий и тяжелый день". Поэтому министр обороны, посоветовал работать, в первую очередь, с Министерством иностранных дел США, чтобы не пришлось иметь дело с Министерством обороны.

В заключении Мэттис заявил, что США будут укреплять свои отношения с другими членами НАТО. Правда, глава Пентагона уточнил, что союзники должны увеличивать свой вклад в общую безопасность. После Второй мировой войны основные расходы на коллективную оборону лежали на плечах США. Но сейчас экономическая мощь стран альянса растет, следовательно и тратить они должны больше, добавил министр обороны.