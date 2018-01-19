Польша не стала объяснять запрет на въезд Бондаренко

Министерство иностранных дел Польши отказалось разъяснить причины запрета на въезд на территорию Евросоюза российскому политологу и журналисту Олегу Бондаренко.

Как передает ТАСС, при этом польский МИД сослался на закон о защите личных данных.

14 января Бондаренко не смог пройти паспортный контроль в берлинском аэропорту Тегель из-за запрета на въезд в ЕС, который был запрещен ему по запросу Польши.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова проинформировала общественность о том, что в качестве причины запрета на въезд Бондаренко были названы некие "угрозы национальной безопасности" Польши.

По ее словам, по дипломатическим каналам Варшаву попросили разъяснить причину запрета, отметив, что это выглядит как ограничение свободы слова по политическим мотивам.