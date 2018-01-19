Операция в Африне: США недовольны Турцией

Дестабилизирующими назвал Вашингтон угрозы Анкары о начале военной операции в Сирии. В американском Госдепе не считают, что турецкая военная операция в Африне или на севере и северо-востоке Сирии против Сирийских демократических сил служат безопасности в регионе и безопасности турецких границ. Ранее Анкара привела войска на границе с Сирией в боевую готовность.

Сирийские демократические силы (СДС) были сформированы при активной поддержке США в 2015 году, напоминает РИА Новости. Официально заявлялось, что они созданы для борьбы с "Исламским государством". Эта организация запрещена в России как экстремистская и террористическая. Сформированные преимущественно из курдов подразделения получали американское вооружение и военную поддержку.

Турция заявила, что предпримет все меры, чтобы не допустить появления у своих границ неких "сил безопасности". Анкара проводит консультации с Москвой и Вашингтоном о возможной военной операции против вооруженных сирийских курдских формирований YPG. В Турции YPG считаются террористической организацией, связанной с запрещенной Рабочей партией Курдистана.