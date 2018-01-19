Вашингтон обвинил Москву и Пекин в нарушении правил ВТО

США обвинили Россию и Китай в том, что они не соблюдают правила Всемирной торговой организации (ВТО).

Как передает ТАСС, этот упрек содержится в ежегодном докладе офиса торгового представителя США.

В документе сообщается, что РФ и КНР не проводят ориентированную на рынок экономическую политику, в поддержку которой выступает ВТО, и не соблюдают некоторые ключевые обещания, которые сделали, когда вступали в торговую организацию.

РИА Новости уточняет суть претензий. Так, в США недовольны тем, что в России запрещены практически все американские сельскохозяйственные продукты и это названо волюнтаристскими пограничными мерами.

В ответ на недовольство США думские коммунисты предложили правительству России денонсировать протокол о присоединении России к ВТО. По мнению членов фракции КПРФ в Госдуме, правила Всемирной торговой организации вредят России.

Так, выравнивание тарифов на услуги естественных монополий до уровня других членов ВТО повлекло в России рост тарифов на топливо и коммунальные ресурсы, привело к их дотированию и увеличению прямых сборов и косвенных налогов.

Депутаты Госдумы констатировали, что за последние 5 лет ориентировочные потери России от ВТО составляют 871,3 миллиарда рублей, тогда как очевидных выгод – нет.