Лавров: недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию

Недобитые в Сирии террористы стекаются в Центральную Азию. Об этом на заседании Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Заседание Совбеза посвящено вопросам безопасности в Афганистане и Центральной Азии.

По его словам, при явном попустительстве, а иногда и прямой поддержке внешних и местных спонсоров, север Афганистана превращается в опорную базу во главе с афганским крылом "Исламского государства". Эта организация запрещена в России как экстремистская и террористическая, напоминает ТАСС.

В северный Афганистан стекаются тысячи боевиков, в том числе и из недобитых в Сирии вооруженных формирований. При этом они открыто провозглашают своей целью свержение легитимных властей центральноазиатских государств, распространение своего влияние на все евразийское пространство, формирование халифата в этом регионе, подчеркнул Сергей Лавров в своем выступлении.