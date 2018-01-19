Трамп, Мэттис и Шенахан обсудили остановку работы правительства

Дональд Трамп обсудил с министром обороны США Джеймсом Мэттисом и его заместителем — Патриком Шенаханом возможную остановку работы правительства. Президент США отметил, что продолжит убеждать конгресс принять оборонный бюджет, который позволит восстановить вооруженные силы США.

Как добавляет РИА Новости, Трамп также высказал готовность увеличить численность наших вооруженных сил и модернизировать их возможности.

В свою очередь директор Белого дома по бюджету Мик Малвейни заявил, что Белый дом готовится к перспективе "закрытия" федерального правительства в отсутствие бюджета. Шансы на это — "50 на 50", считает он.

18 января Палата представителей приняла очередной временный бюджет сроком на месяц, но перспективы принятия закона в сенате пока неясны. С начала 2018 финансового года конгресс уже трижды принимал временный бюджет в попытке отсрочить выработку долговременного решения.