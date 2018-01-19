Одесса: убит преступник, застреливший подельника и ранивший полицейских

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Ситуация на Украине 15 минут назад
19 января 201819:59
Одесса: убит преступник, застреливший подельника и ранивший полицейскихЧитайте нас в Telegram
В Одессе мужчина, которого разыскивали за хулиганство с применением огнестрельного оружия, кроме троих полицейских, ранил водителя такси, а также застрелил своего сообщника.
Как передает "Интерфакс", перестрелка произошла на улице Новосельского, куда по вызову прибыл полицейский патруль.
Стражей порядка преступник также встретил огнем. Пришлось вызывать подкрепление, которое ликвидировало стрелка.
Все пострадавшие были экстренно госпитализованны, один полицейский – в тяжелом состоянии.
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