Жириновский хотел быть Чацким, но стал Фамусовым

Владимир Жириновский хотел сыграть роль Чацкого в спектакле "Русское горе от ума", но в Московском театре "Школа современной пьесы" ему предложили только роль Фамусова. "А что там играть-то?" – возмутился лидер ЛДПР и кандидат в президенты на мартовских выборах.

При этом Жириновский согласился, что роль Фамусова в спектакле очень значима. "Главное, чтобы критика была", — добавил он для ТАСС.

Правда, спектакль, который ставит художественный руководитель театра Иосиф Райхельгауз, переносится на 22 февраля.

Владимир Жириновский уже участвовал в одном из спектаклей театра "Школа современной пьесы". В спектакле-импровизации "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное" он появился в роли камео – то есть самого себя.

Ожидается, что в новом спектакле появление политика и депутата будет совершенно неожиданным и однократным. Более того, в анонсе к спектаклю говорится, что музыкальная постановка далека от хрестоматийной грибоедовской пьесы, известной каждому еще со школьных времен.