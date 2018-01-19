Страшное ДТП в Омской области: пятеро погибших

В Омской области при столкновении двух машин погибли 5 человек. По одной из версий, водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения.

Как сообщили ТАСС в экстренных службах, авария произошла в Любинском районе Омской области, на 592-м автодороги Тюмень — Омск.

На месте происшествия работают оперативные службы. К ликвидации последствий аварии привлечены сотрудники МЧС. Обстоятельства ДТП расследуются.