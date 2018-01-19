Лавров: РФ будет добиваться выполнения Минских соглашений

Москва будет продолжать добиваться полного выполнения Минских договоренностей, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей

Лавров на пресс-конференции в ООН.

Как передает телеканал "Россия 24", министр иностранных дел РФ отверг, как неприемлемые, попытки увести дискуссию в сторону, предлагая другие темы.

Лавров пообещал "спокойно и твердо отстаивать" договоренности по Донбассу, под которыми в свое время поставили свои подписи президент Украины Петр Порошенко, а также лидеры Донецка и Луганска.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства считает, что принятый Киевом закон о реинтеграции Донбасса вступает в юридическое противоречие с Минскими договоренностями, единогласно одобренными Советом Безопасности.