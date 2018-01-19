В Москве вспомнили убитых адвоката Маркелова и журналистку Бабурову

В центре Москвы вспоминали адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову. Они были убиты 9 лет назад. Около пятисот человек вышли на шествие по столичным бульварам. Они принесли плакаты, фотографии и цветы, чтобы возложить их на месте убийства на улице Пречистенка у дома 3.

Люди прошли по Тверскому, Никитскому и Гоголевскому бульварам. Полиция усилила меры безопасности в центре, шествие сопровождали усиленные наряды полиции, сообщает телеканал "Россия 24". Серьезных правонарушений во время шествия зафиксировано не было: полиция задержала двух участников шествия. После окончания акции памяти большинство ее участников спустилось в метро на станции "Кропоткинская".

Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова были застрелены 19 января 2009 года. Убийцами признали двух националистов — Никиту Тихонова и Евгению Хасис. Тихонов получил пожизненное, Хасис — 18 лет заключения.