Российский газ не доплыл до Америки

Газ из России не дошел до США: перевозивший партию российского сжиженного газа танкер Gaselys развернулся в Атлантическом океане. Вышедший из британского Айл-оф-Грейна танкер ждали в Бостоне 20 января. Но что-то пошло не так.

Посреди океана танкер поменял курс и теперь направляется в испанский порт Альхесирас, сообщает РИА Новости. В компании Engie SA перемену курса судна не комментируют. Впрочем, владельцы груза, если они не обязаны поставить сжиженный газ в определенный порт по условиям контракта, могут направить его в другое место. Все диктует ситуация на рынке. Но такие случаи происходят не слишком часто.

Соединенные Штаты купили газ у России из-за роста цен на газ на Восточном побережье до 6300 долларов за тысячу кубометров. Рост стоимости голубого топлива вызвали погодные условия — холода. Сжиженный газ был произведен на заводе, построенном по проекту "Ямал СНГ". Завод сжижает газ с Южно-Тамбейского месторождения. Производство сжиженного природного сырья на первой линии началось в декабре 2017 года. Всего линий будет три основных и одна дополнительная. Основные будут производить по 5,5 миллиона тонн сжиженного газа каждая, а еще одна – дополнительно миллион тонн. А акционерами предприятия выступают "Новатэк", у них половина и еще 0,1 процента акций, по 20 процентов у французской Total и китайской CNPC, а также Фонд Шелкового пути. Последний владеет 9,9 процентами акций проекта.