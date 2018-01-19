Гандболистки сборной России дисквалифицированы за мельдоний

Гандболистки молодежной сборной России Мария Дувакина, Антонина Скоробогатченко и Мария Дудина по решению дисциплинарного комитета Европейской гандбольной федерации (EHF) дисквалифицированы на 20 месяцев из-за положительных допинг-тестов, в которых был обнаружен мельдоний.

Срок отстранения будет вестись с 12 сентября 2017 года, когда россиянками и были сданы пробы. Это произошло после того, как российская молодежка заняла второе место на чемпионате Европы-2017. Помимо бана гандболистки, как и вся сборная России, были лишены завоеванных серебряных медалей.

Известно, что Федерация гандбола России намерена начать работу по подаче апелляции. Об этом заявил генеральный директор ФГР Лев Воронин.

"По правде говоря, мы ожидали более мягкий приговор в отношении девочек. Более того, в отношении федерации также будет проведено дополнительное разбирательство, — приводит слова Воронина РИА Новости. – В любом случае наши юристы рассматривают документы EHF, и мы будем бороться и дальше. Мы собираемся прорабатывать вопрос апелляции, потому что считаем, что 20 месяцев – это слишком много для гандболисток".

При этом сама Европейская гандбольная федерация приняла во внимание смягчающие факты – в EHF учли, что допинг был принят гандболистками не намеренно. Руководители федерации подчеркнули, что стандартный срок отстранения был сокращен для подобных ситуаций.