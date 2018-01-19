Аэропорт Каира частично обесточила бездомная кошка

Бездомная кошка, проникшая на электрическую подстанцию грузовой зоны Каирского международного аэропорта, спровоцировала короткое замыкание и на два часа обесточила несколько зданий грузового комплекса.

Как сообщает РИА Новости, техническая бригада обнаружила в помещении электроподстанции тело погибшего животного. Ремонтные работы заняли два часа. После этого подача электричества во всем помещении аэропорта была восстановлена.