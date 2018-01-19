МОК сократил список допущенных до Олимпиады-2018 россиян

Международный олимпийский комитет (МОК) сократил количество российских спортсменов, которые могут выступить на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Теперь количество составляет не 500, а 389 человек.

Российская сторона подавала на участие список именно из 500 человек. В официальном сообщении говорится, что МОК имел право на то, чтобы уменьшить этот пул. Окончательный список участников до сих пор не утвержден. Более того, в итоге на Игры могут поехать еще меньше россиян.